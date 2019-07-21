Леонід Кучма сказав, що проголосував на позачергових виборах до Верховної Ради за нові сили, які не мають права змарнувати унікальний шанс перезапустити країну.

Другий президент України Леонід Кучма разом з дружиною Людмилою проголосували на дострокових парламентських виборах 21 липня.

– Завжди на вибори йдеш з добрим настроєм. Стараєшся відкинути вчорашній день, якщо він був не зовсім гарним, і дивитись з надією у завтрашній день. Тому я переконаний, що сьогоднішні вибори в Україні дійсно проходять під таким кутом зору, – заявив він журналістам на виході з виборчої дільниці.

Кучма також висловив сподівання, що нова влада запропонує українцям реальну програму змін та перезапустить країну, як це вдалося його команді 25 років тому.

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– Я вірю, що сьогодні Україна отримує шанс знову перезапуститися. Цей унікальний шанс згаяти не можна. Звісно, я проголосував за нові сили, і, ще раз підкреслюю, за наш народ, здатний на величезні звершення, – підсумував Леонід Данилович.

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Він також висловився щодо пріоритетів нового складу Верховної Ради – це, передусім, мир в Україні.

– Сподіваюсь, що президент України Володимир Зеленський у посланні до парламенту після обрання дасть чіткий стратегічний план розвитку України. Ми сьогодні його не маємо, тому хотілося б бачити, що дійсно є такий план, кардинальний, з усіх проблем, – наголосив Кучма.

До речі, Факти ICTV стежать за виборами до Верховної Ради онлайн.

Джерело: Дарка Оліфер