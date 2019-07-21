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Факти / Україна

Цей шанс згаяти не можна: Кучма проголосував на виборах до Ради

Леонід Кучма сказав, що проголосував на позачергових виборах до Верховної Ради за нові сили, які не мають права змарнувати унікальний шанс перезапустити країну.

Леонід Кучма

Другий президент України Леонід Кучма разом з дружиною Людмилою проголосували на дострокових парламентських виборах 21 липня.

– Завжди на вибори йдеш з добрим настроєм. Стараєшся відкинути вчорашній день, якщо він був не зовсім гарним, і дивитись з надією у завтрашній день. Тому я переконаний, що сьогоднішні вибори в Україні дійсно проходять під таким кутом зору, – заявив він журналістам на виході з виборчої дільниці.

Кучма також висловив сподівання, що нова влада запропонує українцям реальну програму змін та перезапустить країну, як це вдалося його команді  25 років тому.

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– Я вірю, що сьогодні Україна отримує шанс знову перезапуститися. Цей унікальний шанс згаяти не можна. Звісно, я проголосував за нові сили, і, ще раз підкреслюю, за наш народ, здатний на величезні звершення, – підсумував Леонід Данилович.

Дивіться відео: Леонід Кучма назвав пріоритети нового парламенту

Він також висловився щодо пріоритетів нового складу Верховної Ради – це, передусім, мир в Україні.

– Сподіваюсь, що президент України Володимир Зеленський у посланні до парламенту після обрання дасть чіткий стратегічний план розвитку України. Ми сьогодні його не маємо, тому хотілося б бачити, що дійсно є такий план, кардинальний, з усіх проблем, – наголосив Кучма.

До речі, Факти ICTV стежать за виборами до Верховної Ради онлайн.

Джерело: Дарка Оліфер

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