Вранці 21 липня, у день голосування на парламентських виборах, не відкрилися вісім виборчих дільниць.

У МВС заявили про те, що станом на 9.00 не були відкриті вісім виборчих дільниць і 16 – відкриті з запізненням.

Глава Нацполіції Сергій Князєв уточнив, що не відрилися чотири дільниці у Чернігівській області – на двох передавалися документи у зв’язку зі зміною складу комісії, ще на двох сталася сварка серед членів комісій.

Також, за його словами, у Донецькій області на одній дільниці були зіпсовані контрольні листи для вкидання в урни, ще на одній – переобрали голову комісії і перераховували бюлетені.

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Крім того, на дільниці у Миколаївській області не встигли віддрукувати бюлетені, а в Житомирській – запізнився голова комісії.

Загалом оперативна обстановка спокійна, додав Князєв.

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