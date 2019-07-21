У Харківській області правоохоронці помітили шість автобусів з пасажирами спортивної статури.

В Ізюмському районі Харківської області поліція зупинила шість автобусів з пасажирами спортивної статури. Авто мають державні знаки з київською, донецькою та харківською реєстрацією.

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– Поліція перевіряє мету візиту групи осіб, які прибули в Ізюмський район на шести автобусах. Під час перевірки громадяни відмовилися пояснювати, з якою метою вони прибули із сусідніх регіонів. У цей час автобуси покинули територію району і вирушили в напрямку Харкова, – розповіли у прес-службі місцевої поліції.





















У Харківську область прибули шість автобусів з тітушками / 5 фотографий

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