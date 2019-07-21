У Києві з 21 до 24 липня можуть тимчасово обмежити рух транспорту у зв’язку з візитом прем’єр-міністра ОАЕ.

З 21 до 24 липня через візит прем’єр-міністра ОАЕ Шейха Мохаммеда Бін Рашида Аль Мактума у Києві можуть обмежити рух транспорту.

Це обумовлено положеннями закону України про супровід глав іноземних держав.

Читайте: На Поштовій площі обмежать рух для пішоходів

– Відповідно до закону України Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб та положення про Державний протокол та церемоніал України, затвердженого указом президента України від 22 серпня 2002 року №746/2002, главам іноземних держав, урядів, парламентів та міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційним або робочими візитами, забезпечується державна охорона, – повідомляють у прес-службі Управління державної охорони.

До речі, 11 липня кортеж із дев’яти автомобілів паралізував рух транспорту на проспекті Григоренка в Києві. Володимир Зеленський пояснив це візитом до Києва прем’єр-міністра Молдови Майї Санду.