На виборчій дільниці в Авдіївці Донецької області помітили ручки з чорнилом, що зникає.
В Авдіївці Донецької області на виборчій дільниці № 140597 спостерігачі виявили ручки з чорнилами, що зникають.
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На відео видно, як напис імовірно зроблений цією ручкою, майже непомітний.
На дільницю викликали поліцію, щоб зафіксувати порушення.
Факти ICTV стежать за подіями навколо парламентських виборів 2019 у режимі онлайн.
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