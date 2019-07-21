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В Авдіївці виборцям поклали ручки зі зникаючим чорнилом

На виборчій дільниці в Авдіївці Донецької області помітили ручки з чорнилом, що зникає.

В Авдіївці виборцям поклали ручки зі зникаючим чорнилом

В Авдіївці Донецької області на виборчій дільниці № 140597 спостерігачі виявили ручки з чорнилами, що зникають.

Читайте: Порушення на парламентських виборах 2019

На відео видно, як напис імовірно зроблений цією ручкою, майже непомітний.

На дільницю викликали поліцію, щоб зафіксувати порушення.

Факти ICTV стежать за подіями навколо парламентських виборів 2019 у режимі онлайн.

Джерело: 112 Україна

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