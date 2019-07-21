Станом на 11.00 на позачергових виборах до Верховної Ради працюють всі виборчі дільниці.
Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук повідомила, що станом на 11.00 на виборах до Верховної Ради працюють всі виборчі дільниці.
Сліпачук зазначила, що 27 виборчих дільниць відкрилися з порушеннями термінів відкриття.
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Причини запізнення у відкритті були пов’язані з ротацією членів комісій, неправильним заповненням документів або проставляння штампів на бюлетенях.
Також була низка причин пов’язаних з неорганізованістю в роботі комісій.
Нагадаємо, станом на 12.00, явка на виборах у Верховну Раду на п’яти дільницях склала 13,61%.
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