З’явилися попередні результати виборів до Верховної Ради згідно з Національним екзит-полом.

Попередні результати виборів до Верховної Ради 2019, згідно з Національним екзит-полом, показують, що до парламенту потрапляють … партій.

Попередні результати виборів в Україні говорять про те, найбільше місць у парламенті отримає партія Слуга народу. Загалом до ВРУ потрапляють:

Слуга народу (43,9%);

Опозиційна платформа – За життя (11,5%);

Європейська солідарність (8,9%);

ВО Батьківщина (7,6%);

Голос (6,3%).

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Варто пам’ятати, що попередні результати виборів ще не гарантують те, що всі зазначені партії потраплять до парламенту.

Це пов’язано з тим, що похибка дослідження становить 2,5%.

Опитування проводили КМІС та Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова, яке фінансувалося представництвом Європейського Союзу в Україні, програмою сприяння громадській активності Долучайся, міжнародним фондом Відродження, посольством Канади в Україні.

Дослідження проводили серед 13 тис. респондентів, які проголосували, з усіх регіонів України, методом анонімного опитування.

Дані станом на 18.00, похибка опитування складає 2,5% для лідерів і до 1% для інших партій.

До слова, на виборах до Верховної Ради не встановлено поріг необхідної явки виборців.

Джерело: КМІС