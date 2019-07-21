Стали відомі результати екзит-полу на 18.00. Факти ICTV публікують результати екзит-полу у регіонах.
Згідно з даними екзит-полу 2019, на Заході України п’ять політичних партій, які мають пройти до парламенту отримали підтримку:
- Слуга народу – 39,2%;
- Опозиційна платформа – За життя – 2,0%;
- Європейська солідарність – 12,7%;
- ВО Батьківщина – 10,0%;
- Голос – 14,1%.
Екзит-пол виборів у Верховну раду показав, що у центрі України політичні партії підтримували наступним чином:
- Слуга народу – 45,5%%;
- Опозиційна платформа – За життя – 6,7%;
- Європейська солідарність – 10,1%;
- ВО Батьківщина – 9,9%;
- Голос – 5,4%.
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У південних областях голоси розподілилися таким чином:
- Слуга народу – 50,4%;
- Опозиційна платформа – За життя – 16,5%;
- Європейська солідарність – 5,8%;
- ВО Батьківщина – 4,2%;
- Голос – 3,3%.
На Сході країни були такі вподобання серед політсил:
- Слуга народу – 37,7%;
- Опозиційна платформа – За життя – 30,5%;
- Європейська солідарність – 4,1%;
- ВО Батьківщина – 2,7%;
- Голос – 2,1%.
Національний екзитпол 2019 провели КМІС та Центр Разумкова. Фінансову підтримку надавали програма сприяння громадській активності Долучайся, представництво Європейського Союзу в Україні, Міжнародний фонд Відродження, посольство Канади в Україні.
Станом на 20.00 опитали 10 551 респондентів на 300 виборчих дільницях України. Для дослідження використовували метод анонімного опитування.
Статистична похибка вибірки не перевищує 2,5% для лідерів і в межах 0,5-1% для інших партій.
До слова, Центральна виборча комісія не зафіксувала системних порушень на позачергових парламентських виборах.