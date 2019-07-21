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Факти / Україна / Політика

Вибори 2019: результати екзит-полу в регіонах

Стали відомі результати екзит-полу на 18.00. Факти ICTV публікують результати екзит-полу у регіонах.

Вибори 2019: результати екзит-полу в регіонах

Згідно з даними екзит-полу 2019, на Заході України п’ять політичних партій, які мають пройти до парламенту отримали підтримку:

  • Слуга народу – 39,2%;
  • Опозиційна платформа – За життя – 2,0%;
  • Європейська солідарність – 12,7%;
  • ВО Батьківщина – 10,0%;
  • Голос – 14,1%.

Екзит-пол виборів у Верховну раду показав, що у центрі України політичні партії підтримували наступним чином:

  • Слуга народу – 45,5%%;
  • Опозиційна платформа – За життя – 6,7%;
  • Європейська солідарність – 10,1%;
  • ВО Батьківщина – 9,9%;
  • Голос – 5,4%.

Читайте: Вибори до Верховної Ради 2019: як проходить голосування (ОНЛАЙН)

У південних областях голоси розподілилися таким чином:

  • Слуга народу – 50,4%;
  • Опозиційна платформа – За життя – 16,5%;
  • Європейська солідарність – 5,8%;
  • ВО Батьківщина – 4,2%;
  • Голос – 3,3%.

На Сході країни були такі вподобання серед політсил:

  • Слуга народу – 37,7%;
  • Опозиційна платформа – За життя – 30,5%;
  • Європейська солідарність – 4,1%;
  • ВО Батьківщина – 2,7%;
  • Голос – 2,1%.

Національний екзитпол 2019 провели КМІС та Центр Разумкова. Фінансову підтримку надавали програма сприяння громадській активності Долучайся, представництво Європейського Союзу в Україні, Міжнародний фонд Відродження, посольство Канади в Україні.

Станом на 20.00 опитали 10 551 респондентів на 300 виборчих дільницях України. Для дослідження використовували метод анонімного опитування.

Статистична  похибка вибірки не перевищує 2,5% для лідерів і в межах 0,5-1% для інших партій.

До слова, Центральна виборча комісія не зафіксувала системних порушень на позачергових парламентських виборах.

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