Дільниці для голосування на виборах до Верховної Ради працюватимуть з 8.00 до 20.00.
На виборах до Верховної Ради 2019 можна голосувати на виборчих дільницях з 8.00 до 20.00.
У цей час можна прийти на свою дільницю і віддати голос за вподобану партію та одного з мажоритарників в окрузі.
Проголосувати на парламентських виборах можна якщо пред’явити паспорт. Тільки так ви отримаєте бюлетень.
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Після цього потрібно зайти в спеціальну кабінку і поставити галочку навпроти назви партії і навпроти прізвища мажоритарника, за якого ви ходите віддати голос.
Проголосувати на виборах до Верховної Ради можна до 20.00, проте якщо ви прийшли ближче до цього часу, то зможете віддати голос і після закриття виборчої дільниці.
Для цього один з членів комісії повинен запросити всіх виборців зайти в приміщення і закрити двері.
До слова, Факти ICTV зібрали список партій, які беруть участь у виборах до Верховної Ради.