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Факти / Україна / Політика

Вибори до Верховної Ради 2019: до котрої можна проголосувати

Дільниці для голосування на виборах до Верховної Ради працюватимуть з 8.00 до 20.00.

Вибори до Верховної Ради 2019: до котрої можна проголосувати

На виборах до Верховної Ради 2019 можна голосувати на виборчих дільницях з 8.00 до 20.00.

У цей час можна прийти на свою дільницю і віддати голос за вподобану партію та одного з мажоритарників в окрузі.

Проголосувати на парламентських виборах можна якщо пред’явити паспорт. Тільки так ви отримаєте бюлетень.

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Після цього потрібно зайти в спеціальну кабінку і поставити галочку навпроти назви партії і навпроти прізвища мажоритарника, за якого ви ходите віддати голос.

Проголосувати на виборах до Верховної Ради можна до 20.00, проте якщо ви прийшли ближче до цього часу, то зможете віддати голос і після закриття виборчої дільниці.

Для цього один з членів комісії повинен запросити всіх виборців зайти в приміщення і закрити двері.

До слова, Факти ICTV зібрали список партій, які беруть участь у виборах до Верховної Ради.

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