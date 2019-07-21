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Факти / Україна

Вибори до Верховної Ради 2019: в Україну приїхали більше тисячі спостерігачів

На позачергові вибори до Верховної Ради в Україну приїхали 1 050 іноземних спостерігачів і 11 представників ЗМІ.

вибори 2019

Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко повідомив, що в Україну на вибори у Верховну Раду приїхали 1 050 іноземних спостерігачів і 11 представників ЗМІ з різних країн з метою спостереження за ходом виборчого процесу.

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Він зазначив, що серед цих категорій осіб фактів заборон в’їзду не зафіксовано.

Також він додав, що ДПСУ несе службу в посиленому режимі, в тому числі в пунктах пропуску на лінії розмежування.

Нагадаємо, члени 624 дільничної виборчої комісії у Бахмуті Донецької області підписали незаповнені бланки протоколів з “підсумками” результатів голосування на виборах в Верховну Раду.

Джерело: УНН

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