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Факти / Україна

Вибори до Верховної Ради 2019: відкрилася перша виборча дільниця

Перша виборча дільниця для голосування на позачергових виборах до Верховної Ради 2019 року відкрилася в Австралії.

Вибори 2019

Вибори до Верховної Ради 2019 року вже стартували в Австралії, там при посольстві України відкрилася перша виборча дільниця №900001.

Дільниця відкрилася у Канберрі о 8.00 за місцевим часом.

Читайте: Вибори до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)

Також виборчі дільниці вже відкриті у Японії, Кореї та Китаї.

Нагадаємо, 20 липня в посольстві України в Індії в результаті використання неправильних печаток зіпсовані всі бюлетені для голосування на дострокових парламентських виборах.

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