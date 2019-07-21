У день голосування на виборах до Верховної Ради, 21 липня, о 20.00 на сайті Факти ICTV з’являться перші результати екзит-полу.

Результатам виборів до Верховної Ради 2019 передуватиме оприлюднення Національного екзит-полу, який з’явиться на сайті Факти ICTV о 20.00.

Похибка опитування становитиме до 2,5% порівняно з офіційними результатами виборів до Верховної Ради, які оприлюднить ЦВК.

Остаточні результати Національного екзит-полу з’являться на сайті Факти ICTV о 22.00.

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На нашому сайті ви також можете стежити за перебігом парламентських виборів і отримувати новини з виборчих дільниць, штабів партій і ЦВК.

Випуски Фактів ICTV вийдуть о 8.45, 12.45, 15.45, а о 20.00 ви зможете подивитися спецвипуск.

До слова, Факти ICTV зібрали список партій на виборах до Верховної Ради 2019.