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Факти / Україна

Вибори до Верховної Ради: Факти ICTV оприлюднять результати екзит-полу о 20.00

У день голосування на виборах до Верховної Ради, 21 липня, о 20.00 на сайті Факти ICTV з’являться перші результати екзит-полу.

Вибори 2019

Результатам виборів до Верховної Ради 2019 передуватиме оприлюднення Національного екзит-полу, який з’явиться на сайті Факти ICTV о 20.00.

Похибка опитування становитиме до 2,5% порівняно з офіційними результатами виборів до Верховної Ради, які оприлюднить ЦВК.

Остаточні результати Національного екзит-полу з’являться на сайті Факти ICTV о 22.00.

Читайте: Екзит-пол на парламентських виборах: як проводять і чи можна довіряти

На нашому сайті ви також можете стежити за перебігом парламентських виборів і отримувати новини з виборчих дільниць, штабів партій і ЦВК.

Випуски Фактів ICTV вийдуть о 8.45, 12.45, 15.45, а о 20.00 ви зможете подивитися спецвипуск.

До слова, Факти ICTV зібрали список партій на виборах до Верховної Ради 2019.

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