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Факти / Україна

Вибори до Верховної Ради: як голосували в Антарктиді

На найвіддаленішій дільниці України в Антарктиді закінчилося голосування на виборах до Верховної Ради 2019.

Вибори 2019

На виборчій спецдільниці на станції Академік Вернадський закінчилося голосування на парламентських виборах. Всього свій вибір зробило 12 осіб.

Дільниця відкрилася о 8.00 за місцевим часом (о 14.00 за київським часом). Голосування тривало півгодини.

В Антарктиді голосували лише за загальнонаціональними списками партій, спецдільниця в Антарктиді не прикріплена до жодного з мажоритарних округів.

Читайте: Явка на вибори до Верховної Ради 2019

Полярники використовують не “живі” бюлетені, а їх роздруковані сканкопії, які напередодні надсилає ЦВК. Протоколи з результами волевиявлення одразу після голосування надсилають через інтернет до Києва.

До речі, Факти ICTV стежать за виборами до Верховної Ради онлайн.

Джерело: ДУ Національний Антарктичний науковий центр 

 

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