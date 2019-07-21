На найвіддаленішій дільниці України в Антарктиді закінчилося голосування на виборах до Верховної Ради 2019.

На виборчій спецдільниці на станції Академік Вернадський закінчилося голосування на парламентських виборах. Всього свій вибір зробило 12 осіб.

Дільниця відкрилася о 8.00 за місцевим часом (о 14.00 за київським часом). Голосування тривало півгодини.

В Антарктиді голосували лише за загальнонаціональними списками партій, спецдільниця в Антарктиді не прикріплена до жодного з мажоритарних округів.

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Полярники використовують не “живі” бюлетені, а їх роздруковані сканкопії, які напередодні надсилає ЦВК. Протоколи з результами волевиявлення одразу після голосування надсилають через інтернет до Києва.

До речі, Факти ICTV стежать за виборами до Верховної Ради онлайн.

Джерело: ДУ Національний Антарктичний науковий центр