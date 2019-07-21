Що відбувається у штабі партії Європейська солідарність – читайте в матеріалі.

У штабі партії Європейська солідарність журналісти разом з представниками команди стежать за тим, як проходять вибори до Верховної Ради 2019.

Штаб знаходиться на території Мистецького арсеналу. Він поділений на різні зони. На вулиці облаштована сцена для брифінгу, де виступають представники команди Петра Порошенка.

Для журналістів підготували зону для відпочинку і фуршет. Тут всіх пригощають десертами, канапками, пирогами з зеленню та шашликами. Є також вино та безалкогольні напої.

Серед представників партії у штабі присутні лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, який входить до першої десятки партії Європейська солідарність, та віце-прем’єр з питань європейської інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе.

































Вино, десерти і шашлик: що відбувається у штабі Європейської солідарності / 8 фотографий

Читайте: Явка на вибори до Верховної Ради 2019

Нагадаємо, Факти ICTV слідкують за тим, як проходять вибори до Верховної Ради 2019.