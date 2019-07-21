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Якою повинна бути явка, щоб вибори до Ради відбулися

В Україні законом не встановлено поріг явки на парламентських виборах.

Якою повинна бути явка, щоб вибори до Ради відбулися

Позачергові парламентські вибори проходять в Україні у неділю, 21 липня. Українці можуть проголосувати до 20.00.

Станом на 16.00 явка на парламентських виборах становила 36,55%.

Найбільш активно голосують у Чернігівській області – 41,69%. Найнижча явка у Чернівецькій області – 27,91%.

Читайте: Явка на вибори 2019 до Верховної Ради

Згідно із законом України, порогу явки на парламентських виборах немає, тому волевиявлення у будь-якому випадку буде визнано таким, що відбулося.

Факти ICTV продовжують стежити за перебігом подій під час виборів. Оперативні новини ви можете читати в онлайні Вибори до Верховної Ради 2019.

Фото: Dreamstime

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