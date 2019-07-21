Станом на 16.00 у ЦВК надійшли дані щодо явки на 13 з 13 виборчих округів Києва.
Станом на 16.00 у Києві проголосувало вже 34,6% виборців.
Всього по Україні явка склала 36,55%. Найактивніше голосують у Чернігівській області – там свій вибір вже зробили 41,69% виборців. Найнижча явка у Чернівецькій області – 27,91%.
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Результати опитування екзит-полу публікують вже у день голосування після закриття виборчих дільниць. Вони будуть доступні на сайті Факти ICTV 21 липня о 20.00.
Нагадаємо, що Факти ICTV стежать за виборами до Верховної Ради онлайн.
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