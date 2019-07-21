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Факти / Україна

Явка на парламентських виборах у Києві на 16.00

Станом на 16.00 у ЦВК надійшли дані щодо явки на 13 з 13 виборчих округів Києва.

Явка на парламентських виборах у Києві на 16.00

Станом на 16.00 у Києві проголосувало вже 34,6% виборців.

Всього по Україні явка склала 36,55%. Найактивніше голосують у Чернігівській області – там свій вибір вже зробили 41,69% виборців. Найнижча явка у Чернівецькій області – 27,91%.

Читайте: Явка на вибори до Верховної Ради 2019

Результати опитування екзит-полу публікують вже у день голосування після закриття виборчих дільниць. Вони будуть доступні на сайті Факти ICTV 21 липня о 20.00.

Нагадаємо, що Факти ICTV стежать за виборами до Верховної Ради онлайн.

Джерело: ЦВК

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