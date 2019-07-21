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Факти / Україна / Політика

Явка на парламентських виборах у Києві на 12.00

Станом на 12.00 до Центральної виборчої комісії надійшли дані щодо явки на 13 з 13 виборчих округів Києва.

Вибори в парламент 2019

Явка виборців у Києві станом на 12.00 становить 16,63%. Загалом в Україні явка громадян, які виявили бажання проголосувати на виборах, становить 19,24%.

Це така ж явка, як і у другому турі виборів президента, що відбулися у квітні. У першому турі кияни голосували дещо пасивніше (15,6%).

Читайте: У вишиванках і з невеликими чергами: як українці голосують за кордоном

Результати опитування екзит-полу публікують вже у день голосування після закриття виборчих дільниць. Вони будуть доступні на сайті Факти ICTV 21 липня о 20.00.

Факти ICTV стежать за подіями навколо парламентських виборів 2019 режимі онлайн.

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