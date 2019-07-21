Станом на 12.00 до Центральної виборчої комісії надійшли дані щодо явки на 13 з 13 виборчих округів Києва.

Явка виборців у Києві станом на 12.00 становить 16,63%. Загалом в Україні явка громадян, які виявили бажання проголосувати на виборах, становить 19,24%.

Це така ж явка, як і у другому турі виборів президента, що відбулися у квітні. У першому турі кияни голосували дещо пасивніше (15,6%).

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Результати опитування екзит-полу публікують вже у день голосування після закриття виборчих дільниць. Вони будуть доступні на сайті Факти ICTV 21 липня о 20.00.

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