Станом на 16.00 різниця між явкою на нинішніх та минулих парламентських виборах незначна.

Станом на 16.00 загальна явка на позачергових виборах до Верховної Ради у 2019 році нижча за явку під час парламентських виборів у 2014 році – 36,9% проти 40,6%.

Про це йдеться у порівняльних даних громадської мережі ОПОРА.

Поки що активніше під час нинішнього волевиявлення голосують тільки південні області – у 2019 році явка на цих територіях становить 38%, у 2014 – 32,6%.

Підтверджують цю інформацію і у Центральній виборчій комісії.

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– Різниця незначна, незважаючи на те, що зараз період відпусток. Сподіваємось, що на момент закриття дільниць вона буде значно вищою, – сказала секретар ЦВК Наталія Бернацька.

До слова, Міністерство внутрішніх справ України очікує, що близько 45-50% виборців проголосують на позачергових парламентських виборах сьогодні.

Нагадаємо, Факти ICTV писали, якою повинна бути явка, щоб вибори до Ради відбулися.