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Факти / Україна

Явка на виборах до Верховної Ради 2019: перші дані ЦВК на 12.00

Станом на 12.00, під час позачергових виборів до Верховної Ради на п’яти дільницях проголосували 13,61% виборців.

выборы в верховную раду

У Центральній виборчій комісії повідомили, що станом на 12.00 за даними з п’яти дільниць на виборах до Верховної Ради проголосували 13,61% громадян.

Читайте: Вибори до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)

Дані опубліковані по Дніпропетровській (12,08%), Донецькій (17,12%), Львівській (11,40%) і Одеській (13,88%) областях.

Нагадаємо, вранці 21 липня, у день голосування на парламентських виборах, не відкрилися вісім виборчих дільниць.

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