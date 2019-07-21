Станом на 12.00 на виборах до Верховної Ради проголосувало 19,24% українців.
Явка на 12.00, за даними з 195 округів, склала 19,24%. Найактивніше голосують у Луганській (25,37%), Кіровоградській (23,61%), Запорізькій (22,98%), Чернігівській (22,84%) і Дніпропетровській (22,53%) областях.
Найнижча явка у Чернівецькій (12,21%), Закарпатській (12,32%), Івано-Франківській (13,07%), Львівській (13,86%) і Тернопільській (15,19%) областях.
Читайте: Вибори до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)
Факти ICTV зібрали статистику кожної області України, станом на 12.00.
- Вінницька область – 18,68%
- Волинська область – 15,77%
- Дніпропетровська область – 22,53%
- Донецька область – 21,62%
- Житомирська область – 19,25%
- Закарпатська область – 12,32%
- Запорізька область – 22,98%
- Івано-Франківська область – 13,07%
- Київська область – 19,46%
- Кіровоградська область – 23,61%
- Луганська область – 25,37%
- Львівська область – 13,86%
- Миколаївська область – 20,72%
- Одеська область -18,43%
- Полтавська область – 23,25%
- Рівненська область – 16,19%
- Сумська область – 20,46%
- Тернопільська область – 15,19%
- Харківська область – 21,53%
- Херсонська область – 21,72%
- Хмельницька область – 20,48%
- Черкаська область – 22,67%
- Чернівецька область – 12,21%
- Чернігівська область – 22,84%
- м.Київ – 16,63%
До речі, Факти ICTV стежать за явкою на вибори 2019 до Верховної Ради онлайн.