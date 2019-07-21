Станом на 12.00 на виборах до Верховної Ради проголосувало 19,24% українців.

Явка на 12.00, за даними з 195 округів, склала 19,24%. Найактивніше голосують у Луганській (25,37%), Кіровоградській (23,61%), Запорізькій (22,98%), Чернігівській (22,84%) і Дніпропетровській (22,53%) областях.

Найнижча явка у Чернівецькій (12,21%), Закарпатській (12,32%), Івано-Франківській (13,07%), Львівській (13,86%) і Тернопільській (15,19%) областях.

Читайте: Вибори до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)

Факти ICTV зібрали статистику кожної області України, станом на 12.00.

Вінницька область – 18,68%

Волинська область – 15,77%

Дніпропетровська область – 22,53%

Донецька область – 21,62%

Житомирська область – 19,25%

Закарпатська область – 12,32%

Запорізька область – 22,98%

Івано-Франківська область – 13,07%

Київська область – 19,46%

Кіровоградська область – 23,61%

Луганська область – 25,37%

Львівська область – 13,86%

Миколаївська область – 20,72%

Одеська область -18,43%

Полтавська область – 23,25%

Рівненська область – 16,19%

Сумська область – 20,46%

Тернопільська область – 15,19%

Харківська область – 21,53%

Херсонська область – 21,72%

Хмельницька область – 20,48%

Черкаська область – 22,67%

Чернівецька область – 12,21%

Чернігівська область – 22,84%

м.Київ – 16,63%

До речі, Факти ICTV стежать за явкою на вибори 2019 до Верховної Ради онлайн.