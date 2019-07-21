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Факти / Україна

Явка на виборах до Верховної Ради на 12.00 по областям

Станом на 12.00 на виборах до Верховної Ради проголосувало 19,24% українців.

Явка на виборах до Верховної Ради на 12.00 по областям

Явка на 12.00, за даними з 195 округів, склала 19,24%. Найактивніше голосують у Луганській (25,37%), Кіровоградській (23,61%), Запорізькій (22,98%), Чернігівській (22,84%) і Дніпропетровській (22,53%) областях.

Найнижча явка у Чернівецькій (12,21%), Закарпатській (12,32%), Івано-Франківській (13,07%), Львівській (13,86%) і Тернопільській (15,19%) областях.

Читайте: Вибори до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)

Факти ICTV зібрали статистику кожної області України, станом на 12.00.

  • Вінницька область – 18,68%
  • Волинська область – 15,77%
  • Дніпропетровська область – 22,53%
  • Донецька область – 21,62%
  • Житомирська область – 19,25%
  • Закарпатська область – 12,32%
  • Запорізька область – 22,98%
  • Івано-Франківська область – 13,07%
  • Київська область – 19,46%
  • Кіровоградська область – 23,61%
  • Луганська область – 25,37%
  • Львівська область – 13,86%
  • Миколаївська область – 20,72%
  • Одеська область -18,43%
  • Полтавська область – 23,25%
  • Рівненська область – 16,19%
  • Сумська область – 20,46%
  • Тернопільська область – 15,19%
  • Харківська область – 21,53%
  • Херсонська область – 21,72%
  • Хмельницька область – 20,48%
  • Черкаська область – 22,67%
  • Чернівецька область – 12,21%
  • Чернігівська область – 22,84%
  • м.Київ – 16,63%

До речі, Факти ICTV стежать за явкою на вибори 2019 до Верховної Ради онлайн.

Джерело: ЦВК

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