За даними опрацьованих 41,7% протоколів, кандидати від Слуги народу перемагають у всіх мажоритарних округах Києва. Хто ці кандидати і чим вони займаються – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

За даними ЦВК, на багатомандатних округах у всіх областях, крім Донецької та Луганської, лідирує Слуга народу – 42.34% підтримки. На всіх мажоритарних округах Києва також перемогли представники цієї партії.

В окрузі №211 лідирує кандидат від партії Слуга народу Олександр Юрченко, за якого проголосували 36,16% виборців.

Закінчив Київський національний університет Шевченка, Інститут післядипломної освіти за спеціальністю правознавство, а також Відкритий міжнародний університет розвитку людини Україна, факультет інженерних технологій, кафедра дизайну. Громадський активіст.

В окрузі №212 лідирує кандидат від Слуги народу Максим Перебийніс – 34,54% голосів.

Закінчив Дніпропетровську державну медичну академію за спеціальністю лікувальна справа, а також інтернатуру в Національному медичному університеті Богомольця за спеціальністю Анестезіологія та реанімація.

Завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії медичного центру Борис, лікар-анестезіолог, за сумісництвом – асистент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету Богомольця.

В окрузі №213 лідерство утримує кандидат від Слуги народу Артем Дубнов – 36,56% голосів.

Закінчив стоматологічний факультет Національного медичного університету Богомольця за спеціальністю стоматологія та інтернатуру із загальної стоматології на базі Національної академії післядипломної освіти лікарів ім. П. Шупика.

Також закінчив юридичний факультет Університету економіки та права КРОК за спеціальністю Господарське право. Лікар-стоматолог-хірург у ТОВ Клініка Дубнової СтоматологіЯ. Президент Всеукраїнської громадської організації Асоціація імплантологів України.

В окрузі №214 лідирує кандидат від Слуги народу Сергій Швець – 33,85% голосів.

Закінчив Національний Університет Києво-Могилянська академія за фахом культурологія. Спеціальний кореспондент та ведучий.

В окрузі №215 лідирує з 37,28% голосів також Слуга народу Богдан Яременко.

Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю філолог, викладач української мови та літератури. Дипломат. Голова правління благодійного фонду Майдан закордонних справ.

Обіймав посаду генерального консула України у Стамбулі та постійного представника України при Організації Чорноморського економічного співробітництва. У 2014 році звільнений з державної служби за власним бажанням.

В окрузі №216 переконливе лідерство утримує кандидат від Слуги народу Леся Забуранна – за неї віддали свої голоси 41,53% виборців.

Закінчила Київський національний торговельно-економічний університет за спеціальністю економіка підприємства. Доктор економічних наук. Професор кафедри менеджменту імені професора Завадського Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Член Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні. Експерт науково-експертної ради Міністерства аграрної політики та продовольства України.

В окрузі №217 перемагає з 37,71% голосів кандидат від Слуги народу Мар’яна Безугла.

Закінчила Національний медичний університет Богомольця, перший медичний факультет лікувальна справа та інтернатуру за спеціальністю внутрішні хвороби.

Також закінчила Українську військово-медичну академію за спеціалізацією загальна практика – сімейна медицина, Міжнародну програму лідерства Державного департаменту США Охорона здоров’я та маргіналізовані популяції та має спеціалізацію Організація і управління охороною здоров’я.

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Керівник програми Реформа системи медичного забезпечення Збройних сил України у Міністерстві оборони України.

В окрузі №218 40,26% голосів набирає кандидат від Слуги народу Дмитро Гурін.

Закінчив Приазовський державний технічний університет. Підприємець. Громадський діяч, займається проектами у сфері архітектури та містопланування.

В окрузі №219 за кандидата від Слуги народу Миколу Тищенка віддали свої голоси 31,44% виборців.

Закінчив Київський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю інженер-механік. Генеральний директор ТОВ ВКФ «РИМІД, співзасновник ТОВ Компанія Конкорд. Телеведучий, громадський діяч, ресторатор.

В окрузі №220 лідирує кандидат від Слуги народу Ганна Бондар – 36,76% голосів.

Закінчила Національну академію образотворчого мистецтва й архітектури за спеціальністю Мистецтвознавець, а також Київський національний університет будівництва і архітектури і Національний університет Львівська Політехніка за спеціальністю архітектор.

Генеральний директор директорату технічного регулювання у будівництві Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Громадська діячка, заслужений архітектор України. Декілька років займається проектами розвитку Подільського району.

В окрузі №221 лідирує кандидат від Слуги народу, за Анну Пуртова віддали свої голоси 23,16% виборців.

Закінчила Дніпровський національний університет, юридичний факультет та факультет міжнародної економіки. Займалася підприємницькою діяльністю за напрямком інформаційних технологій та діджитал. Розробляє концепцію електронної освіти.

В окрузі №222 лідирує кандидат від партії Слуга народу Роман Грищук – 43,78%.

Закінчив НТУ Київський політехнічний інститут за спеціальністю медичні прилади і системи. Приватний підприємець. Художній керівник студії Мамахохотала.

Номінант премії TOP 30 UNTIL 30 від KyivPost (2018 р.) Увійшов до списку Топ 30 українців до 30, які досягли успіху в своїх сферах діяльності за версією журналу Forbes.

В окрузі №223 за кандидата від Слуги народу Людмилу Буймістер віддали свої голоси 33,35% виборців.

Закінчила МДІМВ за спеціальністю Міжнародне публічне право та Лондонську бізнес-школу за спеціальністю Корпоративні фінанси: Оцінка бізнесу, ризик, реструктуризація.

Директор та голова наглядової ради Гданської суднобудівної верфі (Польща). З квітня 2018 року займається консультаціями у сфері альтернативної енергетики та сталого розвитку.

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Нагадаємо, ЦВК опублікувала дані після підрахунку 100% бюлетенів з виборчих дільниць на закордонних округах.