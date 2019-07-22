21 липня українці обирали на дострокових виборах партії, які пройдуть до Верховної Ради IX скликання. Факти ICTV підготували репортаж зі штабу політичної партії Слуга народу Дмитра Разумкова.

Факти ICTV протягом дня спостерігали за розвитком подій на парламентських виборах у штабі політичної партії Дмитра Разумкова Слуга народу.

Варто зауважити, що цього разу (порівняно з президентськими виборами) у штабі Зе команди було скромніше. Партія Слуга народу зробила акцент не на конкурсах та фуршеті, а на офіційній складові заходу.

Упродовж дня розповідали про стратегії розвитку країни, які пропонує партія.

Зе команада підготувала велику брифінгову програму.

Тут і офіційні особи, і просто друзі, які прийшли підтримати Дмитра Разумкова та його партійну команду.

Розважальна програма не відставала. У штабі можна було пограти у настільний футбол чи теніс. Сам зал просторий, тому було багато вільного місця для спілкування та розваг. Атмосфера дружня та відкрита. Як журналісти, так і кандидати у парламент легко йдуть на контакт.

Як проходять парламентські вибори у штабі партії Слуга народу Опубліковано Факти ICTV Неділя, 21 липня 2019 р.

У ведучого штабу Слуги народу Артема Гагаріна, як завжди, гарне почуття гумору. На моє запитання, чи буде сьогодні бій на рингу серед журналістів за інтерв’ю з президентом, він відповів:

– Можу без проблем влаштувати бій у сусідній кімнаті серед дівчат у купальнику.

Фуршетний стіл у порівнянні з президентськими виборами був достатньо скромний.

На обід подавали гамбургери, картоплю фрі, печені овочі та гриби, а також м’ясний рулет.

На вечерю штаб Слуги народу запропонував більше розмаїття закусок та напоїв.

















Футбол, гамбургери та Зеленський: як проходили вибори у штабі Слуги народу / 4 фотографии

Головним сюрпризом для штабу був прихід президента України Володимира Зеленського.

Оголошення результатів Національного екзит-полу у штабі партії Слуга народу Опубліковано Факти ICTV Неділя, 21 липня 2019 р.

Разом із командою він відповідав на запитання журналістів та святкував перемогу.

Нагадаємо, результати Національного екзит-полу визначили політичну партію Слуга народу лідером на парламентських перегонах. Вона набрала 44,2% голосів.

Дарина Манзюк