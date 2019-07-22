21 липня в Україні відбулися дострокові парламентські вибори. За попередніми результатами Національного екзит-полу партія Святослава Вакарчука Голос проходить у Верховну Раду з результатом 6,5% (18 мандатів).

Список партії Голос у Верховній Раді виглядає так:

1. Святослав Вакарчук

Громадський діяч, музикант, кандидат фізико-математичних наук, лідер та засновник найвідомішого та найпопулярнішого українського гурту Океан Ельзи. У 2005—2008 рр. Святослав Вакарчук був депутатом Верховної Ради України та членом Парламентського комітету з питань свободи слова та інформації.

У 2003 році Святослав став почесним послом культури в Україні. У 2005 році він став послом доброї волі для Програми розвитку ООН. У 2015 році Святослав Вакарчук був визнаний найактивнішим українським філантропом. Вакарчук є засновником благодійного фонду Люди Майбутнього. У 2016 році Святослав став членом Ініціативної групи Меморіального центру Голокосту Бабин Яр. 16 травня 2019 року Святослав Вакарчук заявив про створення політичної партії Голос.

2. Юлія Клименко

Голова партії, керівниця виборчої кампанії. Має значний практичний досвід в управлінні великими організаціями у державному та приватному секторах. Після Революції гідності у 2015—2016 роках працювала в уряді на посаді заступника Міністра економіки — керівника апарату.

3. Кіра Рудик

IT-підприємниця, операційна директорка IT-компанії Ring Ukraine. Членкиня ради директорів Американської торговельної палати в Україні.

4. Ярослав Железняк

Один з найкращих професіоналів зі зв’язків з Верховною Радою.

З 2015 року змінював підхід до роботи з парламентом спочатку для Мінекономрозвитку, а потім — і всього уряду. З 2016 р. — радник у складі стратегічної консультативної групи з підтримки реформ в Україні (SAGSUR), а з 2017-го — радник прем’єр-міністра з парламентських відносин.

5. Олександра Устінова

Антикорупційна активістка, донедавна — членкиня правління Центру протидії корупції.

Була секретарем Ради громадського контролю НАБУ. Є членкинею наглядової ради благодійного фонду Пацієнти України. Боролася за права важкохворих пацієнтів.

6. Олег Макаров

Один з найдосвідченіших судових юристів України. Спеціалізується на міжнародному і національному судовому процесі, податковому праві, інвестиціях, праві власності та банкрутстві.

З 1992 р. — керуючий партнер, керівник юридичного підрозділу юридичної фірми Василь Кісіль та Партнери.

7. Ярослав Юрчишин

Громадський активіст, один з провідних антикорупціонерів України, екс-керівник Transparency International Україна. Тривалий час був радником голови Верховної Ради України. Член Пласту з 2001 року.

8. Сергій Рахманін

Політичний журналіст, перший заступник головного редактора газети Дзеркало тижня.

У 2014—2019 рр. вів програму Гра в класику» на телеканалі ZIK, з 2018-го — програму Апокриф на Радіо НВ.

9. Соломія Бобровская

У 2016 році стала наймолодшим очільником області в Україні, очоливши Одеську ОДА у двадцять шість років. У 2017 році увійшла у Топ-30 до 30 за версією видання Kyiv Post.

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Має досвід роботи як в громадському секторі, так і на державній службі — в Кабінеті міністрів (команда віцепрем’єр-міністра), а також в Одеській ОДА, де була заступницею, а згодом і тимчасово виконувала обов’язки голови у 2016—2017 рр.

10. Ольга Стефанишина

Реформаторка закупівель медичної галузі та антикорупційна активістка.

З 2018 р. була заступницею міністра охорони здоров’я України. Координувала такі напрямки роботи: виконання євроінтеграційних зобов’язань України у сфері охорони здоров’я, державні закупівлі ліків і медвиробів, вакцинація та громадське здоров’я.

11. Володимир Цабаль

Провідний український економіст, партнер McKinsey & Company.

Працював у міжнародних компаніях спеціалістом з аналізу даних, бізнес-аналітиком.

З 2008 р. — локальний партнер у компанії, яка надає послуги бізнес-консалтингу та аналітики.

12. Андрій Осадчук

Юрист.

З 1994 р. працював заступником директора та юристом в компанії Картаж, юридичній фірмі Василь Кісіль і Партнери.

З 2003 р. — директор служби міжнародного і комерційного права, генеральний директор Кернел Груп. З 2005-го — начальник департаменту регуляторно-правового забезпечення Київстар Дж. Ес. Ем.

Депутат Київської міської ради VIII скликання.

13. Роман Костенко

Військовослужбовець СБУ. До цього (2005—2008 рр.) був командиром взводу, згодом заступником командира роти в ЗСУ.

14. Роман Лозинський

Ексголова Української галицької партії. Член громадських організацій Пласт та Бігова Україна.

Реалізував низку різних соціально-молодіжних проектів, був координатором Школи молодої еліти

15. Інна Совсун

Віцепрезидентка Київської школи економіки, ексзаступниця міністра освіти та науки України.

З 2011 р. — викладає на кафедрі політології у Києво-Могилянській академії та в Київській школі економіки.

16. Леся Василенко

Юристка, правозахисниця, громадська діячка.

Засновниця та голова правління громадської організації Юридична сотня, чию допомогу щомісяця отримують понад 1200 військовослужбовців та ветеранів. Завдяки Лесі організована мережа регіональних координаторів.

17. Рустем Умєров

Представник Курултая кримськотатарського народу. Засновник і керівник фонду Astem Foundation.

18. Олександр Курдидик

Юрист, спеціалізується на корпоративному та банківському праві. Має значний досвід роботи у сферах енергетики, транспорту та телекомунікацій. Є членом правління громадської організації Інститут суспільно-економічних досліджень та співзасновником громадської організації Люди майбутнього.

Закінчив лідерський курс для керівників Гарвардської школи бізнесу.