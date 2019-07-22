Слуга народу може отримати 121 мандат у Верховній Раді за списками, згідно з результатами 67.91% опрацьованих бюлетенів.
За результатами 67.91% опрацьованих Центральною виборчою комісією бюлетенів, партію Слуга народу на парламентських виборах підтримали 42,64% виборців. Відтак політсила отримує 121 мандат у Верховній Раді за списками. Ще 106 місць Слуга народу отримає за мажоритарними округами.
Хто проходить у Верховну Раду від партії Слуга народу
Партія Слуга Народу Повний Список Кандидатів у Народні Депутати
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