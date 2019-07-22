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Факти / Інфографіка

Хто проходить у Верховну Раду від партії Слуга народу

Слуга народу може отримати 121 мандат у Верховній Раді за списками, згідно з результатами 67.91% опрацьованих бюлетенів.

Слуга народу

За результатами 67.91% опрацьованих Центральною виборчою комісією бюлетенів, партію Слуга народу на парламентських виборах підтримали 42,64% виборців. Відтак політсила отримує 121 мандат у Верховній Раді за списками. Ще 106 місць Слуга народу отримає за мажоритарними округами.

Хто проходить у Верховну Раду від партії Слуга народу

Партія Слуга Народу Повний Список Кандидатів у Народні Депутати

Читайте: Підрахунок голосів ЦВК на виборах до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)

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