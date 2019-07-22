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Факти / Україна

Хто пройшов у Раду від Слуги народу в Київській області (СПИСОК)

У семи з дев’яти мажоритарних округах Київської області на позачергових виборах до Верховної Ради лідирують представники партії Слуга народу.

Хто пройшов у Раду від Слуги народу в Київській області (СПИСОК)

ЦВК продовжує підрахунок голосів за мажоритарників у Київській області на позачергових виборах до Верховної Ради.

На всіх округах Київської області лідирує партія Слуга народу.

Читайте: Підрахунок голосів ЦВК на виборах до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)

З дев’яти одномандатних округів представники Слуги народу лідирують у семи. В одному окрузі перемагає представник місцевої партії і в ще одному – кандидат від Батьківщини.

У дев’яти округах Київської області станом на 12.30 22 липня лідирують

  • 90 (підраховано 69,07%) – Бабенко Микола (Біла Церква разом) – 27,56%;
  • 91 (підраховано 64,84%) – Олег Дунда (Слуга народу) – 33,97%;
  • 92 (підраховано 35,18%) – Віктор Світовенко (Батьківщина) – 19,46%;
  • 93 (підраховано 25,28%) – Анна Скороход (Слуга народу – – 41,08%;
  • 94 (підраховано 26,47%) – Олександр Дубинський (Слуга народу) – 36,20%;
  • 95 (підраховано 32,40%) – Олександр Горобець (Слуга народу) – 29,16%;
  • 96 (підраховано 41,29%) – Ольга Василевська-Смаглюк (Слуга народу) – 38,98%;
  • 97 (підраховано 30,37,23%) – Микола Галушко (Слуга народу) – 37,42%;
  • 98 (підраховано 38,17%) – Сергій Бунін (Слуга народу) – 43,31%.

До слова, Факти ICTV публікували результати виборів до Ради за екзит-полом.

Джерело: ЦВК

Фото: Dreamstime

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