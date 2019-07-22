У семи з дев’яти мажоритарних округах Київської області на позачергових виборах до Верховної Ради лідирують представники партії Слуга народу.

ЦВК продовжує підрахунок голосів за мажоритарників у Київській області на позачергових виборах до Верховної Ради.

На всіх округах Київської області лідирує партія Слуга народу.

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З дев’яти одномандатних округів представники Слуги народу лідирують у семи. В одному окрузі перемагає представник місцевої партії і в ще одному – кандидат від Батьківщини.

У дев’яти округах Київської області станом на 12.30 22 липня лідирують

90 (підраховано 69,07%) – Бабенко Микола (Біла Церква разом) – 27,56%;

(підраховано 69,07%) – Бабенко Микола (Біла Церква разом) – 27,56%; 91 (підраховано 64,84%) – Олег Дунда (Слуга народу) – 33,97%;

(підраховано 64,84%) – Олег Дунда (Слуга народу) – 33,97%; 92 (підраховано 35,18%) – Віктор Світовенко (Батьківщина) – 19,46%;

(підраховано 35,18%) – Віктор Світовенко (Батьківщина) – 19,46%; 93 (підраховано 25,28%) – Анна Скороход (Слуга народу – – 41,08%;

(підраховано 25,28%) – Анна Скороход (Слуга народу – – 41,08%; 94 (підраховано 26,47%) – Олександр Дубинський (Слуга народу) – 36,20%;

(підраховано 26,47%) – Олександр Дубинський (Слуга народу) – 36,20%; 95 (підраховано 32,40%) – Олександр Горобець (Слуга народу) – 29,16%;

(підраховано 32,40%) – Олександр Горобець (Слуга народу) – 29,16%; 96 (підраховано 41,29%) – Ольга Василевська-Смаглюк (Слуга народу) – 38,98%;

(підраховано 41,29%) – Ольга Василевська-Смаглюк (Слуга народу) – 38,98%; 97 (підраховано 30,37,23%) – Микола Галушко (Слуга народу) – 37,42%;

(підраховано 30,37,23%) – Микола Галушко (Слуга народу) – 37,42%; 98 (підраховано 38,17%) – Сергій Бунін (Слуга народу) – 43,31%.

До слова, Факти ICTV публікували результати виборів до Ради за екзит-полом.