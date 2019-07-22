Андрій Коболєв може стати одним з кандидатів на посаду прем’єр-міністра України. Факти ICTV зібрали найважливішу інформацію з біографії Андрія Коболєва.

У 2000 році Андрій Коболєв закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, в якому отримав ступінь магістра міжнародних економічних відносин.

За рік до цього він почав працювати у міжнародній аудиторській та консалтинговій групі PricewaterhouseCoopers, де займався питаннями стратегічного управління та корпоративних перетворень до 2002 року.

З 2002 до 2010 року працював у Нафтогазі України, де піднявся до радника голови правління.

До 2014 року Коболєв був партнером і співзасновником інвестиційно-банківської групи AYA Capita, де займався залученням боргового та акціонерного капіталу.

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У 2014 році Коболєв став головою правління Нафтогазу України. Це був той час, коли компанії довелося виплачувати п’ятирічні євробонди і нести величезні збитки.

Вже того ж року у Нафтогазі України провели низку реформ, завдяки яким наша країна змогла позбутися залежності від російського газу і почала закуповувати ресурс у 18 постачальників Європи на ринкових умовах.

Крім того, реформи за час Коболєва на посаді допомогли зробити промисловий ринок газу конкурентним. Також Нафтогаз почав давати хороший дохід і в 2018 році виплатив 136,5 млрд грн податків і дивідендів.

Під час перебування Коболєва на посаді голови правління Нафтогазу було зафіксовано рекордний видобуток власного газу, який становив 15,5 млрд кубометрів.

До слова, Факти ICTV також зібрали інформацію про Владислава Рашкована, який може стати прем’єр-міністром України.

Фото: Андрій Коболєв