PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Можливий прем’єр-міністр: що відомо про Андрія Коболєва

Андрій Коболєв може стати одним з кандидатів на посаду прем’єр-міністра України. Факти ICTV зібрали найважливішу інформацію з біографії Андрія Коболєва.

Андрій Коболєв

У 2000 році Андрій Коболєв закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, в якому отримав ступінь магістра міжнародних економічних відносин.

За рік до цього він почав працювати у міжнародній аудиторській та консалтинговій групі PricewaterhouseCoopers, де займався питаннями стратегічного управління та корпоративних перетворень до 2002 року.

З 2002 до 2010 року працював у Нафтогазі України, де піднявся до радника голови правління.

До 2014 року Коболєв був партнером і співзасновником інвестиційно-банківської групи AYA Capita, де займався залученням боргового та акціонерного капіталу.

Читайте: Хто стане наступним прем’єр-міністром України: потенційні прізвища і реальні імена

У 2014 році Коболєв став головою правління Нафтогазу України. Це був той час, коли компанії довелося виплачувати п’ятирічні євробонди і нести величезні збитки.

Вже того ж року у Нафтогазі України провели низку реформ, завдяки яким наша країна змогла позбутися залежності від російського газу і почала закуповувати ресурс у 18 постачальників Європи на ринкових умовах.

Крім того, реформи за час Коболєва на посаді допомогли зробити промисловий ринок газу конкурентним. Також Нафтогаз почав давати хороший дохід і в 2018 році виплатив 136,5 млрд грн податків і дивідендів.

Під час перебування Коболєва на посаді голови правління Нафтогазу було зафіксовано рекордний видобуток власного газу, який становив 15,5 млрд кубометрів.

До слова, Факти ICTV також зібрали інформацію про Владислава Рашкована, який може стати прем’єр-міністром України.

Фото: Андрій Коболєв

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Гройсман запропонував Коболєву повернути 286 млн грн премії
Нова формула розрахунку газу і можливе підвищення цін в січні – Коболєв
Зеленський і Коболєв обговорили з делегацією США видобуток і транзит газу
Транзит газу через Україну можуть зупинити у 2020 році – Коболєв
РФ почала переговори про транзит газу через Україну – Коболєв
Зупинка газового транзиту: Коболєв розповів про план Б
Кабмін продовжив контракт з Коболєвим: терміни та умови
Кабмін продовжить контракт з Коболєвим на рік
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка