PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Ми відкриті для діалогу: Разумков про коаліцію в новій Раді

Партія Слуга народу, яка лідирує на виборах до Верховної Ради, відкрита до діалогу та коаліції з іншими політсилами.

Дмитро Разумков

Дмитро Разумков, голова партії Слуга народу, в ефірі Свободи слова на ICTV заявив, що спочатку треба дочекатися остаточних результатів парламентських виборів, а потім говорити про коаліцію в новій Раді.

– Ми відкриті для діалогу, передусім, з партією Голос, але треба дочекатися оголошення остаточних результатів, – наголосив політик.

За його словами, також багато залежатиме від того, що нам пропонуватимуть, бо Слуга народу готова до співпраці у форматі коаліції, і не тільки.

ЧитайтеХто проходить в Раду по мажоритарці – список депутатів

Водночас Разумком наголосив, що на кожну кадрову позицію партія має своїх представників.

– Проте принциповим є не персоналії на тій чи іншій посаді, а принциповою є ефективність людини на посаді. Тому, якщо у наших колег будуть цікаві пропозиції, ми готові їх розглянути, – зазначив політик.

Нагадаємо, Факти ICTV стежать за підрахунком голосів ЦВК на виборах до Верховної Ради 2019.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У яких випадках вибори можуть визнати недійсними – Айвазовська
Зміни до Конституції. Разумков назвав союзників у новому парламенті
Разумков не виключив проведення місцевих виборів у 2020 році
Хто проходить у нову Раду за списками партій
Практично 100%. Політолог назвав майбутнього спікера Ради
Хто проходить в Раду по мажоритарці – список депутатів
Реакція МЗС РФ на парламентські вибори в Україні
Диктатура чи великі можливості: як Слуга народу може скористатися більшістю у ВР
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка