Партія Слуга народу, яка лідирує на виборах до Верховної Ради, відкрита до діалогу та коаліції з іншими політсилами.

Дмитро Разумков, голова партії Слуга народу, в ефірі Свободи слова на ICTV заявив, що спочатку треба дочекатися остаточних результатів парламентських виборів, а потім говорити про коаліцію в новій Раді.

– Ми відкриті для діалогу, передусім, з партією Голос, але треба дочекатися оголошення остаточних результатів, – наголосив політик.

За його словами, також багато залежатиме від того, що нам пропонуватимуть, бо Слуга народу готова до співпраці у форматі коаліції, і не тільки.

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Водночас Разумком наголосив, що на кожну кадрову позицію партія має своїх представників.

– Проте принциповим є не персоналії на тій чи іншій посаді, а принциповою є ефективність людини на посаді. Тому, якщо у наших колег будуть цікаві пропозиції, ми готові їх розглянути, – зазначив політик.

Нагадаємо, Факти ICTV стежать за підрахунком голосів ЦВК на виборах до Верховної Ради 2019.