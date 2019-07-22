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Факти / Україна

На виборах в Антарктиді переміг Голос

Згідно підрахунку голосів, на виборах у Верховну Раду 2019 на антарктичній станції Академік Вернадський, за партію Голос проголосувало найбільше людей – п’ять полярників.

На виборах в Антарктиді переміг Голос

Результати голосування на виборах у Верховну Раду 2019 в Антарктиді показали, що за партію Голос проголосували п’ять осіб.

За Слугу народу віддали голоси четверо полярників, за Європейську солідарність – двоє.

Читайте: Підрахунок голосів ЦВК на виборах до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)

Також один бюлетень визнали недійсним.

Результати виборів виправдали Ваші очікування?

  • Ні 48%, 13 votes
    13 votes 48%
    48%
  • Так 44%, 12 votes
    12 votes 44%
    44%
  • Частково 7%, 2 votes
    2 votes 7%
    7%
Всього голосів: 27

Всього в Антарктиді проголосували 12 осіб.

Раніше Факти ICTV публікували результати екзит-полу на виборах до Верховної Ради 2019.

Фото: Національний антарктичний науковий центр

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