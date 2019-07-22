Згідно підрахунку голосів, на виборах у Верховну Раду 2019 на антарктичній станції Академік Вернадський, за партію Голос проголосувало найбільше людей – п’ять полярників.
Результати голосування на виборах у Верховну Раду 2019 в Антарктиді показали, що за партію Голос проголосували п’ять осіб.
За Слугу народу віддали голоси четверо полярників, за Європейську солідарність – двоє.
Читайте: Підрахунок голосів ЦВК на виборах до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)
Також один бюлетень визнали недійсним.
Результати виборів виправдали Ваші очікування?
Ні 48%, 13 votes
Так 44%, 12 votes
Частково 7%, 2 votes
Всього в Антарктиді проголосували 12 осіб.
Раніше Факти ICTV публікували результати екзит-полу на виборах до Верховної Ради 2019.
Фото: Національний антарктичний науковий центр
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