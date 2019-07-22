Переговори про співпрацю з Міжнародним валютним фондом відновляться у вересні.
Представник президента України в Кабінеті міністрів Андрій Герус повідомив, що переговори про співпрацю з МВФ відновляться у вересні.
Він зазначив, що будуть представлені питання і пропозиції з обох сторін.
Щось будемо пропонувати ми зі свого боку, що ми хочемо виконати, зробити, вписати в меморандум, щось будуть пропонувати вони. Буде переговорний процес, – сказав Андрій Герус.
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Андрій Герус висловив бажання, щоб ціна на газ для населення була більш м’яко відображена в меморандумі з МВФ. Він звернув увагу на те, що це питання не просто економічне, а політичне.
На його думку, з боку України повинна бути власна ініціатива щодо проведення антикорупційних реформ.
Раніше Факти ICTV писали про те, що Україна розраховує на $2 млрд за новою програмою МВФ.