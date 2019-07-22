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Факти / Україна

Перемир’я на Донбасі: СММ ОБСЄ зафіксувала 75 порушень

СММ ОБСЄ зафіксувала в цілому 75 порушень режиму припинення вогню після початку дії режиму припинення вогню на Донбасі з 21 липня в період між 00.01 і 16.00 у неділю.

Перемир’я на Донбасі: СММ ОБСЄ зафіксувала 75 порушень

СММ ОБСЄ зафіксувала 75 порушень режиму припинення вогню: 3 вибухи, 21 снаряд та 51 постріл зі стрілецької зброї.

– Практично всі порушення режиму припинення вогню (74, включаючи 2 вибухи) зафіксовано в період між 00.01 і 8.00 в Луганській області, – зазначили в ОБСЄ.

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Також СММ зафіксувала 1 вибух в Донецькій області.

– У період між 12.01 і 16.00 не було зафіксовано жодного порушення режиму припинення вогню, – заявили в СММ ОБСЄ.

Нагадаємо,  на Донбасі з опівночі 21 липня стартувало нове перемир’я, під час якого вперше забороняється “будь-яке ведення вогню”.

Фото: military_tv_ua

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