СММ ОБСЄ зафіксувала в цілому 75 порушень режиму припинення вогню після початку дії режиму припинення вогню на Донбасі з 21 липня в період між 00.01 і 16.00 у неділю.

СММ ОБСЄ зафіксувала 75 порушень режиму припинення вогню: 3 вибухи, 21 снаряд та 51 постріл зі стрілецької зброї.

– Практично всі порушення режиму припинення вогню (74, включаючи 2 вибухи) зафіксовано в період між 00.01 і 8.00 в Луганській області, – зазначили в ОБСЄ.

Читайте: Обмін полоненими: у Мінську домовилися про схему 208 на 69

Також СММ зафіксувала 1 вибух в Донецькій області.

– У період між 12.01 і 16.00 не було зафіксовано жодного порушення режиму припинення вогню, – заявили в СММ ОБСЄ.

Нагадаємо, на Донбасі з опівночі 21 липня стартувало нове перемир’я, під час якого вперше забороняється “будь-яке ведення вогню”.

Фото: military_tv_ua