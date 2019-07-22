22 липня на більшій частині території України очікуються короткочасні дощі та грози
Вдень 22 липня в Україні, крім східних та більшості південних областей, короткочасні дощі з грозами.
Вітер південний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 20°; вдень 24-29°.
На півдні країни 30-33°.
Читайте: Гороскоп на сьогодні, 22 липня
У Києві вдень очікується короткочасний дощ, можлива гроза.
Вітер південний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря 26-28°.
Раніше Факти ICTV публікували прогноз погоди на серпень і початок осені в Україні.
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