Правоохоронці перевіряють інформацію про пересування підозрілих осіб у напрямку Києва.

За годину до завершення парламентських виборів до поліції Київської області надійшло ряд повідомлень про пересування в автобусах великої кількості людей у напрямку Києва.

Повідомлення надходили від жителів Броварів, Борисполя та Василькова.

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Під час зупинки деяких транспортних засобів працівники поліції дійсно виявили в салонах людей, які зареєстровані в інших областях країни і їдуть до Києва.

Правоохоронці продовжують реагувати на подібні повідомлення, щоб попередити будь-які провокації.

Нагадаємо, Факти ICTV продовжують стежити за виборами до Верховної Ради 2019 онлайн.