Незначні порушення на парламентських виборах в Україні не вплинули на хід голосування.
На позачергових виборах до Верховної Ради порушення не були систематичними і не вплинули результати.
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– Системних порушень, які вплинули б на хід голосування, а також результат підрахунку голосів, станом на цю годину нами не виявлено. Проте, це не означає, що під час голосування та на етапі підбиття підсумків порушень як таких не було, – заявила голова правління мережі Опора Ольга Айвазовська.
Нагадаємо, Факти ICTV стежать за тим, як проходять вибори до Верховної Ради 2019 онлайн.
Фото: ОПОРА
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