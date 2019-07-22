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Факти / Україна

Що відомо про Олексія Гончарука – можливого прем’єр-міністра

Олексій Гончарук може стати одним із кандидатів на посаду прем’єр-міністра України. Найважливішу інформацію з біографії Олексія Гончарука – читайте в матеріалі.

Олексій Гончарук

Олексій Гончарук – заступник голови Офісу президента. На посаду був призначений президентом України Володимиром Зеленським 28 травня.

З 2001 по 2006 рік навчався в Інституті права імені князя Володимира Великого МАУП, отримавши кваліфікацію магістра права. Закінчив Національну академію державного управління при президентові України.

Випускник Aspen Institute Київ та програми Києво-Могилянської бізнес школи Стратегічний архітектор.

З 2005 по 2008 рік працював в інвестиційній компанії PRIOR-Invest (Київ) спочатку юристом, а з другої половини 2006 року – очолював юридичний відділ цієї компанії.

У 2008 році працював арбітражним керуючим, був засновником і керуючим партнером юридичної фірми Constructive Lawyers, яка спеціалізується на наданні юридичних послуг в сфері інвестування та фінансування будівництва нерухомості.

З 2009 року – голова Всеукраїнської громадської організації Асоціація допомоги постраждалим інвесторам. Був заступником генерального директора ТОВ Перша Українська Індустріально-Інвестиційна Компанія.

З вересня 2015 по 2019 рік – очолював Офіс ефективного регулювання (BRDO), метою якого є розробка та впровадження ефективної системи регулювання в Україні, спрямованої на створення кращого середовища для бізнесу та сприятливого інвестиційного клімату.

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На позачергових парламентських виборах 2014 року балотувався до Верховної Ради під першим номером від партії Сила людей, але у 2018 році вийшов з її складу.

Працював позаштатним радником екс-міністра екології та природних ресурсів, а також радником першого віце-прем’єр-міністра, міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва.

В Офісі президента відповідає за блок економічного розвитку і продовження реформ.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV аналізували, хто стане наступним прем’єр-міністром України та публікували потенційні прізвища і реальні імена.

Фото: Офіс Президента

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