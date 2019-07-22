Під час голосування на виборах до Верховної Ради громадянська мережа Опора зафіксувала 759 порушень на ДВК. Найпоширенішими були порушення матеріально-технічного забезпечення, незаконного голосування і підрахунку голосів.

Спостерігачі громадянської мережі Опора у день голосування на виборах до Верховної Ради зафіксували 759 порушень на ДВК і 123 на ОВК.

За інформацією Опори, загалом вибори мали демократичний характер, а суттєві порушення були поодинокими і не могли вплинути на волевиявлення українців.

Найбільше було зафіксовано порушень матеріально-технічного забезпечення (274).

Досить розповсюдженими серед них були відсутність необхідної кількість скриньок і кабін для голосування, недотримання вимог щодо мінімальної площі приміщення.

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Зафіксувала Опора і випадки незаконного голосування, тобто коли виборці голосували без документів, або за документами, які непередбачені законом. Так, на парламентських виборах деякі громадяни голосували за пенсійним посвідченням і ксерокопією паспорту.

Також виявили 59 порушень, пов’язаних з підрахунком голосів. Найбільш типовим з них було порушення черговості підрахунку.

До слова, за результатами екзит-полу до Верховної Ради мають потрапити п’ять політичних сил.