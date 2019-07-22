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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

У серпні знизять ціну на газ для промисловості

НАК Нафтогаз України з 1 серпня знизить ціну на природний газ для промислових споживачів на 7,2-7,5%.

Газ

У залежності від обсягів закупівлі та умов оплати промислові виробники у серпні у порівнянні з липнем платитимуть за газ на 7,2-7,5% менше.

Нафтогаз пропонує їм газ за ціною 4 640 – 5 204 грн/тис. куб. м (без ПДВ та витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами).

Читайте: Відмовитись від імпорту можливо: як Україні збільшити видобуток газу

До речі, у липні Нафтогаз знизив ціну на газ для населення на 10,4%.

Нагадаємо, суд визнав незаконним підвищення тарифів на газ і тепло у 2016 році.

Джерело: Нафтогаз

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