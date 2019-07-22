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Факти / Україна

В Одеській області закриють деякі пляжі: строки та причина

В Одеській області на два дні закриють деякі пляжі.

В Одеській області закриють деякі пляжі: строки та причина

В Одеській області через проведення випробувань з бойовими стрільбами пляжі на узбережжі Чорного моря від населеного пункту Миколаївка до населеного пункту Лебедівка закриють на два дні.

Читайте: Відпочинок у Одесі: житло, пляжі, розваги

Бойові випробування пройдуть з 7.00 24 липня до 23.00 25 липня.

Раніше Факти ICTV писали, де можна купатися в Одесі.

Джерело: Odessa.online

Фото: Dreamstime

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