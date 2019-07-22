ЄС не ставитиме шенгенські візи кримчанам у паспорти, видані Росією після 2014 року.

Євросоюз не даватиме візи кримчанам за паспортами РФ, виданими після 2014 року.

Про це повідомив глава представництва Євросоюзу у Москві Маркус Едерер.

Дипломат заявив, що ЄС “не визнав і не визнає” анексію Криму РФ.

– Тому російські паспорти, видані в Криму російською владою після анексії, не будуть визнаватися і прийматися при зверненні за шенгенською візою, – сказав Едерер.

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Проте кримчани все ж таки можуть отримати шенгенську візу і для цього є два способи.

– Перший – для жителів Криму, які мають проїзні документи, видані там російською владою до незаконної анексії. Другий спосіб – такий: багато жителів Криму мають український паспорт або можуть його отримати, оскільки Україна як і раніше вважає жителів Криму українськими громадянами. І мешканці Криму можуть використовувати ці українські не біометричні паспорти, – зауважив дипломат.

В обох випадках жителям Криму “потрібно звертатися за шенгенською візою в консульства країн ЄС, розташовані в Україні, а не в Росії”. Якщо ж у кримчан є біометричний український паспорт, то вони можуть здійснювати безвізові поїздки в країни Шенгенської зони, оскільки для українців діє безвізовий режим.

До речі, лідери ЄС продовжили заборону європейським компаніям інвестувати в Крим до 23 червня 2020 року.