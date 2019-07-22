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Факти / Інфографіка

Від 75% до 49% – явка на виборах до Верховної Ради за роки незалежності

Факти ICTV порівняли рівень явки українців на парламентських виборах за всю історію незалежності країни.

Від 75% до 49% – явка на виборах до Верховної Ради за роки незалежності

Українці 21 липня 2019 року обирали новий склад Верховної Ради, поставивши антирекорд.

Явка на цих виборах була найнижчою за всю історію незалежної України – 49,8%. Найбільша явка зафіксована в Чернігівській області (54,8%), а найменша – в Закарпатській (41,16%).

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Найбільша активність була на парламентських виборах у 1994 році – 75,6%.

Потім з кожним роком бажання проголосувати в українців ставало менше і менше. Так, у 1998 році явка склала 71,2%, у 2002 – 65,2%, у 2006 – 67,6%, у 2007 – 62%, у 2012 – 56,8%, у 2014 – 52,4%.

Нагадаємо, Факти ICTV стежать за тим, як проходять вибори до Верховної Ради 2019 онлайн.

Фото: Dreamstime

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