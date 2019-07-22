В Одесі на позачергових парламентських виборах партія Слуга народу отримала першість.

Центральна виборча комісія оновила дані за результатами голосування на виборах до Верховної Ради, як за мажоритаркою, так і в багатомандатних виборчих округах.

Зокрема, після опрацювання 52,91% протоколів в Одесі і регіоні партія Слуга народу набрала 46,57% голосів. На другому місці – Опозиційна платформа – За життя з 24,15%, на третьому – Опозиційний блок із 5,08%.

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Далі партія Шарія з 4,77% голосів і Батьківщину підтримали 4,37% виборців.

Парламентські вибори в Одесі організовані на дільницях в п’яти одномандатних виборчих округах, де усюди перемогли представники від Слуги народу.

Округ 133 – Артем Дмитрук (32,17%).

(32,17%). Округ 134 – Олег Колєв (34,25%).

(34,25%). Округ 135 – Олексій Леонов (40,41%).

(40,41%). Округ 136 – Олександр Горенюк (46,25%).

(46,25%). Округ 139 – Ігор Васильківський (30,44%).

Нагадаємо, керівник виборчого штабу партії Слуга народу Олександр Корнієнко зазначив, що приблизно 246 місць у Раді отримає партія Слуга народу.