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Факти / Україна / Політика

Вибори до Ради: як проголосувала Одеса

В Одесі на позачергових парламентських виборах партія Слуга народу отримала першість.

Вибори в парламент 2019

Центральна виборча комісія оновила дані за результатами голосування на виборах до Верховної Ради, як за мажоритаркою, так і в багатомандатних виборчих округах.

Зокрема, після опрацювання 52,91% протоколів в Одесі і регіоні партія Слуга народу набрала 46,57% голосів. На другому місці – Опозиційна платформа – За життя з 24,15%, на третьому – Опозиційний блок із 5,08%.

Читайте: Підрахунок голосів ЦВК на виборах до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)

Далі партія Шарія з 4,77% голосів і Батьківщину підтримали  4,37% виборців.

Парламентські вибори в Одесі організовані на дільницях в п’яти одномандатних виборчих округах, де усюди перемогли представники від Слуги народу.

  • Округ 133 – Артем Дмитрук (32,17%).
  • Округ 134 – Олег Колєв (34,25%).
  • Округ 135 – Олексій Леонов (40,41%).
  • Округ 136 – Олександр Горенюк (46,25%).
  • Округ 139 – Ігор Васильківський (30,44%).

Нагадаємо, керівник виборчого штабу партії Слуга народу Олександр Корнієнко зазначив, що приблизно 246 місць у Раді отримає партія Слуга народу.

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