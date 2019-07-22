В Одесі на позачергових парламентських виборах партія Слуга народу отримала першість.
Центральна виборча комісія оновила дані за результатами голосування на виборах до Верховної Ради, як за мажоритаркою, так і в багатомандатних виборчих округах.
Зокрема, після опрацювання 52,91% протоколів в Одесі і регіоні партія Слуга народу набрала 46,57% голосів. На другому місці – Опозиційна платформа – За життя з 24,15%, на третьому – Опозиційний блок із 5,08%.
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Далі партія Шарія з 4,77% голосів і Батьківщину підтримали 4,37% виборців.
Парламентські вибори в Одесі організовані на дільницях в п’яти одномандатних виборчих округах, де усюди перемогли представники від Слуги народу.
- Округ 133 – Артем Дмитрук (32,17%).
- Округ 134 – Олег Колєв (34,25%).
Нагадаємо, керівник виборчого штабу партії Слуга народу Олександр Корнієнко зазначив, що приблизно 246 місць у Раді отримає партія Слуга народу.