З 2014 року українські порти на Азовському морі втратили близько 6 млрд грн через російську агресію.

Глава Адміністрації морських портів Райвіс Вецкаганс заявив, що агресивні дії РФ на Азовському морі призвели до того, що з 2014 року українські порти недоотримали близько 6 млрд грн.

За його словами, за час російської агресії кількість суднозаходів у морські порти на Азовському морі зменшилася в два рази, через що було втрачено приблизно половину вантажів.

– У результаті з 2014 року, за нашими підрахунками, порти недоотримали прибутку на суму близько 6 млрд грн. І тут не враховані збитки і додаткові витрати експортерів, пов’язані з простоєм і переорієнтацією вантажопотоків, – пояснив Вецкаганс.

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Він додав, що зазначені українські порти потребують комплексної підтримки на рівні держави.

До слова, в Україні провели військові навчання Sea Breeze 2019, в яких взяли участь 19 держав НАТО і партнерів альянсу.