Радник колишнього голови Дніпропетровської облдержадміністрації Валентина Резніченко Юрій Голик заявив про те, що Дніпропетровська область лідирує за зростанням доходів бюджету.

Дніпропетровська область – лідер за зростанням доходів бюджету щодо кожного з податків в абсолютних цифрах і серед лідерів у відносних значеннях. Про це повідомив радник колишнього голови Дніпропетровської облдержадміністрації Валентина Резніченка Юрій Голик.

– Це означає, що і так від чималих цифр ми приросли ще більше. При цьому ми показали велике зростання у відносних цифрах – тобто ми виросли сильно у відсотках від великих цифр. Розрив між нами та всіма іншими областями збільшився. Нагадаю, що чотири роки поспіль ми разом з нашими друзями та колегами з обласної ради рекордно збільшували бюджет розвитку нашої області, – повідомив Голик.

Таке зростання він пояснює, зокрема, тим, що підприємці Дніпропетровської області за останні чотири роки заробили у ProZorro понад 120 млрд грн.

– Це нові робочі місця, податки до місцевих бюджетів, нова інфраструктура в області, – сказав радник.













Дніпропетровська область лідирує за зростанням доходів бюджету / 3 фотографии

За січень-червень поточного року до загального фонду місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 128 807,3 млн грн. Приріст надходжень до загального фонду склав 19,6% або 21 103,0 млн грн.

Приріст фактичних надходжень податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) – 22%. 11 регіонів мають темпи приросту ПДФО вище середнього показника в Україні. Два регіони забезпечили приріст більше 24%.

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Обсяг надходжень ПДФО – 77 174,1 млн грн – приріст 22% або 13 916,0 млн грн. 12 регіонів забезпечили темп приросту плати за землю вище середнього в Україні (23,4%), більше 30% забезпечили 8 регіонів.

Надходження плати за землю склали 15 575,9 млн грн – приріст 23,4% або 2 950,2 млн грн. Податок на нерухоме майно за січень-червень 2 108,8 млн грн – приріст 32,3% або 514,5 млн грн. Єдиний податок за січень-червень 2019 року – 16 154,0 млн грн – приріст надходжень 22,8% або 3 003, 4 млн грн.

Нагадаємо, 27 червня цього року президент Володимир Зеленський звільнив Валентина Резніченка з посади голови Дніпропетровської ОДА.