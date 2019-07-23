PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Дніпропетровська область лідирує за зростанням доходів бюджету

Радник колишнього голови Дніпропетровської облдержадміністрації Валентина Резніченко Юрій Голик заявив про те, що Дніпропетровська область лідирує за зростанням доходів бюджету.

Дніпропетровська область лідирує за зростанням доходів бюджету

Дніпропетровська область – лідер за зростанням доходів бюджету щодо кожного з податків в абсолютних цифрах і серед лідерів у відносних значеннях. Про це повідомив радник колишнього голови Дніпропетровської облдержадміністрації Валентина Резніченка Юрій Голик.

– Це означає, що і так від чималих цифр ми приросли ще більше. При цьому ми показали велике зростання у відносних цифрах – тобто ми виросли сильно у відсотках від великих цифр. Розрив між нами та всіма іншими областями збільшився.

Нагадаю, що чотири роки поспіль ми разом з нашими друзями та колегами з обласної ради рекордно збільшували бюджет розвитку нашої області, – повідомив Голик.

Таке зростання він пояснює, зокрема, тим, що підприємці Дніпропетровської області за останні чотири роки заробили у ProZorro понад 120 млрд грн.

– Це нові робочі місця, податки до місцевих бюджетів, нова інфраструктура в області, – сказав радник.

  • image
  • image
  • image
Дніпропетровська область лідирує за зростанням доходів бюджету / 3 фотографии

За січень-червень поточного року до загального фонду місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 128 807,3 млн грн. Приріст надходжень до загального фонду склав 19,6% або 21 103,0 млн грн.

Приріст фактичних надходжень податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) – 22%. 11 регіонів мають темпи приросту ПДФО вище середнього показника в Україні. Два регіони забезпечили приріст більше 24%.

Читайте: Якщо нам запропонують цікаве завдання в держсекторі, ми готові його виконати – Юрій Голик

Обсяг надходжень ПДФО – 77 174,1 млн грн – приріст 22% або 13 916,0 млн грн. 12 регіонів забезпечили темп приросту плати за землю вище середнього в Україні (23,4%), більше 30% забезпечили 8 регіонів.

Надходження плати за землю склали 15 575,9 млн грн – приріст 23,4% або 2 950,2 млн грн. Податок на нерухоме майно за січень-червень 2 108,8 млн грн – приріст 32,3% або 514,5 млн грн. Єдиний податок за січень-червень 2019 року – 16 154,0 млн грн – приріст надходжень 22,8% або 3 003, 4 млн грн.

Нагадаємо, 27 червня цього року президент Володимир Зеленський звільнив Валентина Резніченка з посади голови Дніпропетровської ОДА.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Україна залучила до бюджету $1 млрд та 7,4 млрд грн через ОВДП
Якщо нам запропонують цікаве завдання в держсекторі, ми готові його виконати – Юрій Голик
Зеленський звільнив голову Дніпропетровської ОДА Резніченка
За 4 роки на чолі Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко реалізував 2 тис. проектів
Петро Порошенко: Дніпропетровська область – лідер децентралізації
Гроші Януковича перераховані в бюджет – ГПУ
Голик: У 225 школах Дніпропетровщини впроваджено інклюзивну освіту
Дніпропетровська ОДА будує з нуля корпус школи з обсерваторією – Голик
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка