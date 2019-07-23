PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Імовірний генпрокурор: що відомо про Руслана Рябошапку

Руслан Рябошапка розглядається на посаду генерального прокурора України. Що відомо про кандидата – у матеріалі Фактів ICTV.

Імовірний генпрокурор: що відомо про Руслана Рябошапку

23 липня президент України Володимир Зеленський серед кандидатур на пост генерального прокурора України назвав Руслана Рябошапку. Зараз він обіймає посаду заступника голови Офісу президента України.

Біографія Руслана Рябошапки

Руслан Рябошапка – колишній заступник Міністра юстиції України (з 19 березня 2014 року), член Національного агентства з питань запобігання корупції (з 16 березня 2016). 9 червня 2017 пішов з посади члена НАЗК.

Він у 1998 році закінчив Міжнародний Соломонів університет. Кваліфікація – фахівець з правознавства. Того ж року став працювати головним консультантом заступника начальника управління законодавства про правосуддя, охорону правопорядку та оборону.

Читайте: Практично 100%. Політолог назвав майбутнього спікера Ради

З 2001 по 2010 роки працював у Міністерстві юстиції.

21 червня 2010 – по лютий 2011 рр. був директором новоствореного Бюро з питань антикорупційної політики Секретаріату Кабміну.

На виборах президента України 2019 року був радником Володимира Зеленського.

21 травня 2019 — призначений заступником глави Адміністрації президента України.

Нагадаємо, що Зеленський наголосив, що Рябошапка – не єдина кандидатура на посаду керівника Генпрокуратури.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Рябошапка розглядається на посаду генпрокурора – Зеленський
Реформа Кабміну: як скоротять міністерства та інші органи влади
Може призвести до серйозних конфліктів. Що буде, якщо Рада не збереться 18 липня
Зеленський просить Раду відтермінувати штрафи за нерозмитнені євробляхи
Офіс президента ініціює позачергове засідання Ради
Зеленський увів у склад РНБО Богдана, Пристайка і Рябошапка
Перезапуск судової реформи: Зеленський внесе у Раду новий законопроект
Законопроект про імпічмент готовий – Рябошапка
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка