Руслан Рябошапка розглядається на посаду генерального прокурора України. Що відомо про кандидата – у матеріалі Фактів ICTV.

23 липня президент України Володимир Зеленський серед кандидатур на пост генерального прокурора України назвав Руслана Рябошапку. Зараз він обіймає посаду заступника голови Офісу президента України.

Біографія Руслана Рябошапки

Руслан Рябошапка – колишній заступник Міністра юстиції України (з 19 березня 2014 року), член Національного агентства з питань запобігання корупції (з 16 березня 2016). 9 червня 2017 пішов з посади члена НАЗК.

Він у 1998 році закінчив Міжнародний Соломонів університет. Кваліфікація – фахівець з правознавства. Того ж року став працювати головним консультантом заступника начальника управління законодавства про правосуддя, охорону правопорядку та оборону.

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З 2001 по 2010 роки працював у Міністерстві юстиції.

21 червня 2010 – по лютий 2011 рр. був директором новоствореного Бюро з питань антикорупційної політики Секретаріату Кабміну.

На виборах президента України 2019 року був радником Володимира Зеленського.

21 травня 2019 — призначений заступником глави Адміністрації президента України.

Нагадаємо, що Зеленський наголосив, що Рябошапка – не єдина кандидатура на посаду керівника Генпрокуратури.