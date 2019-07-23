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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Курс валют після виборів: долар дешевшає

Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 25,64 грн/$.

Курс валют після виборів: долар дешевшає

НБУ встановив курс гривні на рівні 25,64  грн за долар. Євро тримається на рівні 28,76 грн.  Він знизився на 22 копійки.

Курс валют на 23.07.2019 від НБУ:

  • $100 – 2564.3112 грн;
  • €100 – 2875.8750 грн;
  • 100 польських злотих – 676.9951 грн;
  • 10 російських рублів – 4.0718 грн;
  • 100 швейцарських франків – 2612.7692 грн;
  • 100 юанів – 372.6771 грн.

ДжерелоНБУ

Фото: Dreamstime

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