Убивці натиснули на кнопку для підриву авто Павла Шеремета, коли пересвідчилися, що саме він сидить за кермом.

Убивці Павла Шеремета пересвідчилися, що саме журналіст керує автомобілем, перед тим, як привести у дію вибухівку.

Про це відзвітував перед президентом України і журналістами керівник Національної поліції України Сергій Князєв.

Він також показав деякі відеозображення та карту з переміщенням можливих виконавців убивства Шеремета. Крім того, журналісти мали змогу побачити відео, на якому зафіксовано факт закладення вибухового пристрою.

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– 06.58 20 липня ми фіксуємо підозрілу людину на різних відеокамерах, яка зупиняється, знаходиться в епіцентрі дистанційного приведення в дію вибухового пристрою. Даній особі чітко видно момент руху транспорту, момент повороту транспортного засобу, який проїжджав повз, де можна було ідентифікувати особу, яка знаходиться за кермом цього транспортного засобу, і тому пристрій спрацював тільки тоді, коли злочинець пересвідчився, – констатує Князєв.

Нагадаємо, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що у справі про вбивство Шеремета з’явилися гарячі версії.