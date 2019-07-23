Погода в Україні 23 липня буде дощовою, подекуди з грозами.

23 липня в Україні пройдуть короткочасні дощі, подекуди грози. На півдні та сході країни, а також у Дніпропетровській області місцями град та шквали 15-20 м/с.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. У східних областях – південний.

Температура вночі становитиме 12-17°, вдень потеплішає до 21-26° вище нуля, а на півдні і сході країни справжня літня спека – 28-32°.

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У Києві сьогодні вдень очікуються дощі.

Температура повітря вночі коливатиметься у межах 15-17° тепла, а вдень підніметься до 23-25°.

До слова, Факти ICTV публікували прогноз погоди на серпень і початок осені.