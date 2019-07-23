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Факти / Україна / Політика

Скільки жінок обрали у Верховну Раду IX скликання

За результатами виборів Слуга народу проведе до нової Верховної Ради 53 із 87 жінок.  

Скільки жінок обрали у Верховну Раду IX скликання

У нову Верховну Раду України пройшли 87 жінок, що складає 20.52% від усіх народних депутатів, які будуть представлені у парламенті.

За списками проходить 61 жінка – це 27,11% від усіх списочників.

Хоча Слуга народу проведе найбільше жінок – 53, у відсотках – це не найвищий результат.

Фракції Голос та Європейська солідарність матимуть по 47,6% і 37% жінок, через що можуть отримати додаткове фінансування відповідно до норми про “гендерну квоту”.

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Найменше жінок обралося від Опозиційної платформи – За життя – 11,4%.

Зазначимо, що у Раду VIII скликання пройшли 47 жінок, а пізніше ця кількість зросла до 53, тобто 12,6%.

Нагадаємо, за результатами виборів до парламенту низка відомих політиків не потрапляє у нову Верховну Раду.

Фото: Dreamstime

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