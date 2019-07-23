PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

ЦВК порахувала 95% голосів: результати виборів до Ради

Центральна виборча комісія опрацювала 95,27% протоколів на парламентських виборах 2019.

ЦВК порахувала 95% голосів: результати виборів до Ради

Центральна виборча комісія продовжує підрахунок голосів на парламентських виборах 2019.

Згідно з 95,27% оброблених протоколів, до нової Верховної Раду проходять п’ять партій: Слуга народу, Опозиційна платформа – За життя, Європейська солідарність, Батьківщина і Голос.

Читайте: Вибори до Верховної Ради 2019: як проголосували українці за кордоном

  • Слуга народу — 43.13%;
  • Опозиційна платформа — За життя — 13,06%;
  • Європейська солідарність — 8,18%;
  • Батьківщина — 8,12%;
  • Голос — 5,84%.

До слова, Факти ICTV публікували результати виборів до Ради за екзит-полом.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Скільки жінок обрали у Верховну Раду IX скликання
Вибори до Верховної Ради: Слуга народу може отримати понад 120 мажоритарників
Весільний фотограф Сергій Штепа: що відомо про мажоритарника зі Слуги народу (18+)
Підрахунок голосів ЦВК на виборах до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)
ЦВК почала приймати перші протоколи з мокрими печатками
Браво Зеленському і його команді – генсек Ради Європи про вибори
Мандат на реформи – в ЄС відреагували на вибори до Верховної Ради
Хто проходить у Раду: ЦВК порахувала більше 90% голосів
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка