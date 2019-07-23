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Факти / Україна

Убивство Шеремета: Зеленський отримав доступ до закритих матеріалів справи

Керівник Національної поліції України Сергій Князєв відзвітував щодо розслідування убивства Павла Шеремета.

Убивство Шеремета: Зеленський отримав доступ до закритих матеріалів справи

Убивство журналіста Павла Шеремета досі не розкрито. Про це відзвітував перед президентом України і журналістами керівник Національної поліції України Сергій Князєв.

За словами правоохоронця, поки рано називати імена причетних до вибуху, під час якому загинув Шеремет.

Князєв також показав дані слідчих щодо маршруту можливих виконавців перед скоєнням убивства.

Читайте: Річниця убивства Шеремета: хронологія розслідування, яке триває три роки

Після виступу глава Нацполіціі звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням прийняти доповідь про закриті відомості досудового розслідування у певному обсязі у закритому режимі. Разом із главою держави доступ до закритих матеріалів також отримав глава МВС Арсен Аваков.

Дивіться в відео:Зеленський отримав доступ до закритих матеріалів справи Шеремета

Нагадаємо, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що у справі про вбивство Шеремета з’явилися гарячі версії.

Фото: Dreamstime

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