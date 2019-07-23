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Факти / Україна

Вакарчук пропонує ухвалити закон про співіснування України з РФ

Лідер партії Голос Святослав Вакарчук заявивив про необхідність ухвалити закон, який чітко регламентуватиме відносини між Україною та Росією.

Вакарчук пропонує ухвалити закон про співіснування України з РФ

На думку лідера партії Голос Святослава Вакарчука, Верховна Рада повинна ухвалити закон, який би регламентував відносини між Україною та Росією в усіх сферах.

Він зауважив, що Україна дуже страждає від політики подвійних стандартів. Тому держава не хоче брати на себе відповідальність за багато речей.

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Святослав Вакарчук звернув увагу на те, що залишається відкритим питання моральної відповідальності людей. Коли деякі артисти принципово не їздять на гастролі до країни-агресора, а інші активно гастролюють в Росії.

Було би добре, щоб держава взагалі ухвалила чіткий закон, умовно кажучи, про співіснування з державою-агресором, де чітко окреслила б, що можна, а що – ні. Тоді це питання відпало би. Тому що воно завжди розділятиме суспільство, якщо це не обмежено законом.

Раніше Святослав Вакарчук розповів про майбутнє Океану Ельзи після виборів.

Фото: Голос 

Джерело: Укрінформ

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