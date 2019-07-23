Лідер партії Голос Святослав Вакарчук заявивив про необхідність ухвалити закон, який чітко регламентуватиме відносини між Україною та Росією.

На думку лідера партії Голос Святослава Вакарчука, Верховна Рада повинна ухвалити закон, який би регламентував відносини між Україною та Росією в усіх сферах.

Він зауважив, що Україна дуже страждає від політики подвійних стандартів. Тому держава не хоче брати на себе відповідальність за багато речей.

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Святослав Вакарчук звернув увагу на те, що залишається відкритим питання моральної відповідальності людей. Коли деякі артисти принципово не їздять на гастролі до країни-агресора, а інші активно гастролюють в Росії.

Було би добре, щоб держава взагалі ухвалила чіткий закон, умовно кажучи, про співіснування з державою-агресором, де чітко окреслила б, що можна, а що – ні. Тоді це питання відпало би. Тому що воно завжди розділятиме суспільство, якщо це не обмежено законом.

Раніше Святослав Вакарчук розповів про майбутнє Океану Ельзи після виборів.

Фото: Голос